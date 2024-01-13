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Bayrampaşa'da Kuyumcu Dükkanına 4. Soygun Girişimi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kuyumcu Dükkanına 4. Soygun Girişimi

Bayrampaşa'da bulunan bir kuyumcu dükkanı, son bir yıl içerisinde 4 kez soygun girişimiyle karşı karşıya kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dükkanın kepenklerini açmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu görülüyor. Dükkan sahibi, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyor.

Bayrampaşa\'da Kuyumcu Dükkanına 4. Soygun Girişimi
13.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:33
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BAYRAMPAŞA'da bir kuyumcu dükkanında, son bir yıl içerisinde 4 kez soygun girişimi yaşandı. Soygun girişimleri güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Muhammed Alp, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanı, son bir yıl içerisinde 4 kez soyulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Her seferinde dükkanın kepengini açamayan şüphelilerin soygun girişimi başarız oldu. Yaşanan soygun girişimleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 5 şüphelinin dükkanın kepenklerini açmak için uğraştığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin kepenkteki kilidi, demir kesme makasıyla kesmeye çalıştıkları ancak başarısız oldukları anlar yer alıyor.

"ŞÜKÜRLER OLSUN GİREMİYORLAR"

Kuyumcu dükkanı sahibi Muhammed Alp, "Dördüncü kez oldu. Bunların çete olduğu belli ama yakalanamıyorlar bir türlü. Biz bunlardan çok sıkıldık. Bunların bize tehlikesi var ama başka yerlere de giriyorlar. Şükürler olsun biz tedbirimizi aldık. Bir sıkıntımız yok ama yine de zarar veriyorlar. Yakalanması lazım artık bunların. Bunların vatandaşa zararı var. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Şükürler olsun giremiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
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