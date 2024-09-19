Bayrampaşa'da Market Depo Yangını

Bayrampaşa'da, bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şemsipaşa Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın itfaiye personeli tarafından söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.
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