Bayrampaşa'da Minibüs Kadına Çarptı

Bayrampaşa'da, panelvan minibüsün geri manevra yaparken kadına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Altıntepsi Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait panelvan minibüs, geri geri gelirken yolda yürüyen kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın yüzüstü yere düşerek minibüsün altında kaldı.
Minibüs şoförü aniden fren yapıp aracını ileri alırken çevredekiler, kadına yardıma koştu.
Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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