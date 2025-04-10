Bayrampaşa'da 'Saçım Saçın Olsun Çocuk' Projesi ile Kanserli Çocuklara Destek

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi'nin başlattığı "Saçım Saçın Olsun Çocuk" projesi kapsamında ilçeli bağışçı çocuklar ve kadınlar, üç aylık çalışmanın ardından saçlarını kanser hastası çocuklara peruk olarak armağan etti.

Bayrampaşa Belediyesi Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi tarafından hayata geçirilen "Saçım Saçın Olsun Çocuk" projesi kapsamında bağış yapanların saçları kanser hastaları için peruk oldu.

Üç ay boyunca ilçeli bağışçı çocuklar ve kadınlar, saçlarını kanser hastası çocuklar için kestirdi. Kesilen saçlar, kanser hastalığı nedeniyle saçları dökülen ve hastanede tedavi gören çocuklara peruk olarak hediye edildi.

Bağışçılarla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, "Böyle bir hassasiyet ve duyarlılık karşısında duygulanmamak elde değil. Saçlarını bağışlayan çocuklarımıza ve Bayrampaşalı kadınlara teşekkür ediyor, kanser hastalığı ile mücadele eden tüm çocuklarımıza ve hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.