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Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 900 Bin Sigara Kağıdı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 900 Bin Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Bayrampaşa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrollü sigara üretimi yapılan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 900 bin sigara kağıdı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda ise 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası ve sigara kağıdı basımında kullanılan çeşitli materyaller bulundu.

Bayrampaşa\'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 900 Bin Sigara Kağıdı Ele Geçirildi
20.01.2024 - 12:12,
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BAYRAMPAŞA'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrollü sigara bulunan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 900 bin sigara kağıdı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da merdiven altı olarak tabir edilen bir imalathanede sahte bandrollü sigara ile sigara kağıdı üretilerek piyasaya sürüldüğüne dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreste kurdukları düzenekle sahte bandrollü sigara kağıdı ürettikleri belirlendi. Ekipler yerini tespit ettikleri imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç, N.K. ve M.A. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

İmalathanede yapılan aramalarda 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası, basılmış 900 bin sigara kağıdı ve sigara kağıdı basmada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 900 Bin Sigara Kağıdı Ele Geçirildi - Son Dakika
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