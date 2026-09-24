Bayrampaşa'da savrulan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayrampaşa'da savrulan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, 2'si ağır 5 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa\'da savrulan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, 2\'si ağır 5 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Kartaltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, kaldırımdaki 4 kişiye ardından berber dükkanına çarptı. Kazada aralarında temizlik görevlisinin de bulunduğu 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, önce kaldırımda bulunan 4 kişiye ardından berber dükkanına çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı

Kaza, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi'nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

'TEMİZLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI'

Caddede fotoğrafçı dükkanı olan Zeki Tugay, "Otomobildekiler hızlı geliyordu galiba. Aşağıdan yukarıya çıkan araç vurunca bu tarafa doğru arabayı savurdu. Görevli arkadaş ile bir tane amcamız vardı. Birisini kaybettik diye düşünüyoruz. Yaralıları ambulansa aldılar. Temizlik görevlisi ağır yaralandı. Sokak arasında böyle bir kazanın olması şaşkınlık veriyor. Benim iş yerimde çok hasar yok ama berber dükkanında hasar var" dedi.

Kaynak: DHA
Bayrampaşa3. SayfaGüvenlikGözaltıGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
15:52
Barcelona ve Galatasaray’ın antrenman görüntüleri olay oldu
Barcelona ve Galatasaray'ın antrenman görüntüleri olay oldu
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:11:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da savrulan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei