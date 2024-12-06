Bayrampaşa'da Siyasette Kadın Temsili Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Siyasette Kadın Temsili Söyleşisi Düzenlendi

Bayrampaşa Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla 'Siyasette Kadın Temsili' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınların siyasette temsilinin artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde duruldu.

06.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:36
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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla "Siyasette Kadın Temsili" başlıklı bir söyleşi programı düzenledi.

Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Siyasette Kadın Temsili" söyleşisine, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Ülkü Sakalar, KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, İBB ve Bayrampaşa CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu Çam, CHP Bayrampaşa Meclis Üyesi Arzu Doyran ve ilçedeki kadın mahalle muhtarları katıldı.

Söyleşide, kadınların siyasetteki temsili, karar alma mekanizmalarındaki etkisi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları tartışıldı. Konuşmacılar, siyasette kadınların yerinin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, bu alanda yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında görüşlerini paylaştı.

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, kadınların siyasette güçlenmesinin demokratik bir toplum için önemine dikkati çekerken, Av. Ülkü Sakalar da kadın temsiline ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalara değindi. Belediye Başkan Yardımcısı Kalkan ise Bayrampaşa Belediyesi olarak bu konuda atılan adımlardan bahsederek, kadınların hayatın her alanında güçlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Etkinlik sonunda katılımcılara çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Siyasette Kadın Temsili Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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