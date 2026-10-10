Bayrampaşa Hal Yolu\'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bayrampaşa Hal Yolu'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bayrampaşa Hal Yolu'nda bulunan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İhsan DÖRTKARDEŞ-Emin YEŞİL/İSTANBUL Bayrampaşa Hal Yolu'nda bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
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