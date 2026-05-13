Bayrampaşa Hali'nde Bıçaklı Kavga: 13 Polis Yaralı

Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde, 13 polisin müdahale sırasında yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kocatepe Mahallesi'nde bulunan halde dün akşam saatlerinde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, park etme meselesi nedeniyle kavganın çıktığını, bıçakla yaralanan bir kişinin hastaneye götürüldüğünü, bıçak kullanan şüphelinin ise kaçtığını belirledi.

Devam eden süreçte olay yerine gelen yaralının yakınları ile şüphelinin yakınlarının arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Kavga sırasında 13 polis memuru yaralandı, 2 polis aracı zarar gördü. Kavgaya karışan 6 şüpheli olay yerinde, bıçaklı yaralamayı gerçekleştiren şüpheli Y.O. (22) ise ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.