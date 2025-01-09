Bayrampaşa Meclisi'nde Eşitlik Tartışması

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Bayrampaşa Belediye Meclisinde, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın kabulüne ilişkin madde, LGBTİ savunması içerdiği iddiasıyla tartışmaya yol açtı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis gündemine pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda alınan ve komisyona sevk edilen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın kabulüne ilişkin madde tartışmaya yol açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç, birkaç cümle hariç teklifin altına imza atabileceklerini ancak aileyi de ilgilendiren bölümler nedeniyle maddenin yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edilmesini istedi.

CHP Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu ise iddiaların aksine teklifin sapkınlık ya da ahlak dışı bir içerik barındırmadığını savundu.

Metnin, kadınların yaşam standardını iyileştirme çabası içerdiğini söyleyen Türkoğlu, "Bu şartın hiçbir maddesinde LGBTİ bireylerin haklarına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. 'LGBTİ'nin önünü açıyor' söyleminin toplumda dezenformasyona yol açmak için kasıtlı olarak ortaya atıldığını değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü İbrahim Akın söz alarak, CHP'li Türkoğlu'nun akıl tutulması yaşadığını düşünmeye başladığını söyledi.

CHP'li Meclis Üyesi Selim Özkurt, Akın'ın sözlerine tepki gösterirken, gruplar arasında sözlü atışma yaşandı.

Oturumu yöneten Kahraman, Özkurt'u uyarırken meclis üyelerinden üsluplarına dikkat etmelerini istedi.

Tekrar söz alan Akın, bir hakarette bulunmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kadınlara eşitlik konusunda Bayrampaşa Belediyesi hedeflerini yerine getirmiştir. Hiçbirimizin imtiyazı yok. Orta sahada top döndürdünüz. Bizim önümüze getirilen bu maddede biz komisyonda şerhimizi koyduk. Maddenin içerisinde 'İmzacı taraf cinsiyetin yanı sıra ırk, sosyal köken, genetik özellikler, din, dil, siyasi ve diğer görüşler, ulusal azınlık mensubu olma, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı her türlü ayrımcılığın yasaklandığını kabul eder', biz buna itiraz ediyoruz, diğerlerine hiçbir şey söylemiyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen ise CEMR'in bu şartına bazı AK Parti'li belediyelerin de imza verdiğini ifade ederek, endişelerin yersiz olduğunu savundu.

Özen, "Uluslararası bir metin var ve bu metnin şurasını imzalıyoruz, burasını imzalamıyoruz diyemezsiniz. Ailenin korunması için bir endişe olmasın, biz buna müsaade etmeyiz." dedi.

Tartışmaların ardından yapılan oylamada madde oy çokluğuyla kabul edildi.