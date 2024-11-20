Bayrampaşa ve Sarıyer Belediyeleri Arasında Dostane Ziyaret

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu ağırladı.

Başkan Aksu, Başkan Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret boyunca iki başkan fikir alışverişinde bulundu.

Mutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Aksu da "Misafirperverliği için Belediye Başkanı'mız Sayın Hasan Mutlu'ya teşekkür ediyorum. Ortak hedefimiz ilçelerimizi ve şehrimizi daha yaşanabilir kılmak" diye konuştu.