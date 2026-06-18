BBC 550 Çalışanını İşten Çıkarıyor - Son Dakika
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BBC 550 Çalışanını İşten Çıkarıyor

18.06.2026 00:30
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BBC, 500 milyon sterlin tasarruf hedefiyle 550 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, gelecek 2 yılda kurum genelinde 500 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefleyen planın ilk aşaması kapsamında 550 kişinin işine son verileceğini duyurdu.

BBC News Geçici Üst Yöneticisi Jonathan Munro, çalışanlara gönderdiği e-postada, söz konusu 550 kişilik işten çıkarma planının haber, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya yönelik yayınlar ile televizyon ve radyo içerik birimlerini kapsayacağını bildirdi.

Munro, tasarruf planı kapsamında Radio 4'ün "The World Tonight" programının sona ereceğini, "Today" programındaki kalıcı sunucu sayısının eylülden itibaren 5'ten 4'e düşürüleceğini ve cumartesi günleri programın tek sunucuyla yayımlanacağını belirtti.

BBC One'da yayımlanan "Breakfast" programının da eylül ayından itibaren pazar sabahları ekrana gelmeyeceğini aktaran Munro, "Sunday with Laura Kuenssberg" ve "Newsnight" programlarının yapım ekiplerinin ise birleştirileceğini ifade etti.

Munro, açıklanan planın, haber biriminde 200 kişinin işini kaybetmesine yol açacağını ve bu kapsamda 25 milyon sterlin tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunan BBC, gelirinin büyük bölümünü televizyon lisans ücretlerinden elde ediyor ancak son yıllarda satılan televizyon lisansı sayısında düşüş yaşanıyor.

Çalışan sayısında 1800 ila 2000 kişilik azalma öngörülüyor

BBC Genel Direktörü Matt Brittin de çalışanlara gönderdiği e-postada, açıklanan tasarrufların toplam 500 milyon sterlinlik hedefin yaklaşık 160 milyon sterlinlik kısmını karşılamayı amaçladığını belirtti.

Brittin, söz konusu plan kapsamında çalışan sayısında yaklaşık 1800 ila 2000 kişilik azalma öngörüldüğünü aktardı.

BBC Genel Direktörü Brittin, "Tasarrufların ölçeği zor kararlar ve dikkatli çalışma gerektiriyor. Bunların tamamı aynı anda hazır olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

BBC genelinde üst düzey yönetici sayısında yüzde 10 azalmaya gidileceğini ifade eden Brittin, gelecek aylarda kurumsal birimler de dahil yeni tasarruf adımlarının açıklanacağını, bu kapsamda yaklaşık 700 pozisyonun kapatılmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sterlin, Güncel, Medya, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBC 550 Çalışanını İşten Çıkarıyor - Son Dakika

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