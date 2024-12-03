BBDSO viyola sanatçısı Mutlu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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BBDSO viyola sanatçısı Mutlu için cenaze töreni düzenlendi

BBDSO viyola sanatçısı Mutlu için cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçısı Ali Ekber Mutlu için cenaze töreni düzenlendi.

03.12.2024 18:48
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçısı Ali Ekber Mutlu için cenaze töreni düzenlendi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (AKKM) Osmangazi Salonu'nda düzenlenen törene, Ali Ekber Mutlu'nun ailesi, yakınları ve orkestra arkadaşları katıldı.

BBDSO Müdürü Gökçe Özler, törende yaptığı konuşmada, çok kıymetli bir arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını dile getirdi.

Mutlu'nun çok iyi bir insan ve müzisyen olduğunu belirten Özler, "Kendisi de aslında böyle resmiyetlerden çok hoşlanmazdı ama orkestra arkadaşları olarak ona son görevimizi, son uğurlamamızı yapmak istedik. Biz okul yıllarından beri, çocuk yaşlarından beri birlikte büyüdük. " dedi.

Özler, Mutlu'nun yetenekli bir sanatçı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok temiz bir yüreği vardı. Hayatı kendi tarzında bir ciddiye alış şekli vardı. Nüktedandı, espriliydi. Yıllarca kendisiyle müziği paylaştık. Özellikle de Ali Ekber gibi iyi bir müzisyenle müziği paylaşmak çok kıymetli. Emin olun yokluğu uzunca bir süre hissedilecek ama evrenin kusursuz düzeninin, Yaradan'ın bir hesabı var mutlaka. Bizim her zaman yüreklerimizde olacak. Bizim her zaman yanımızda olacak. Bu hislerle biz onu hep yaşatmaya devam edeceğiz."

Mutlu'nun cenazesi, yarın Ankara'daki Şehitlik Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Pursaklar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBDSO viyola sanatçısı Mutlu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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