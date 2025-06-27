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BBP Davasında FETÖ İddiaları

27.06.2025 14:23
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair yargılama devam ediyor, sanıklar beraat talep etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahalede bulundukları öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Mehmet Yaşar D. katıldı, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ebubekir Semih Y, yıllardır haksız yere yargılandığını ileri sürerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Nedim B, davadan dolayı görevinden ihraç edilme riski taşıdığını belirterek beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Yaşar D. ise Amerika ve Kanada'daki iki internet sitesinde davanın iddianamesi ile dosyadakilerin kimlik bilgileri ile açık adreslerinin yer aldığını, sitelerden talep üzerine yayını kaldırdığını, gerekli mercilere şikayet dilekçesi verdiğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Kaynak: AA

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