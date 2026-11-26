BBP, Destici'nin TUSAŞ ziyaretine ilişkin görselleri sosyal medyada paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Partinin resmi sosyal medya hesabından, ziyarete ilişkin görseller 'Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti' notuyla paylaşıldı.
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Parti resmi sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti" notu ile ziyarete ilişkin görseller paylaşıldı.
Kaynak: ANKA
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