BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat\'ta trafik kazası geçirdi

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.
Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.
Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı.
Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek, Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
Seylek, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, ilçe yakınlarında kaza yaptı. Başkanımızın durumu iyi. Tedavileri için Tokat'a sevk edildi." dedi.
Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı makam aracının, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.
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