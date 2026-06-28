BBP, Komedyen Göktaş'a Dava Açacak - Son Dakika
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BBP, Komedyen Göktaş'a Dava Açacak

28.06.2026 12:25
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BBP Genel Başkan Yardımcısı, Deniz Göktaş'ın dini değerlere hakaret ettiğini iddia etti.

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan gösterisinde dini değerlere hakaret ettiğini öne sürerek, hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı gösterisinde kullandığı ifadelerin dini değerlere hakaret içerdiğini savundu.

Bağcı, gösteride yer alan ifadelerin "Yüce Allah'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e ve inananlara yönelik hakaret" içerdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bu videoda pis ve iğrenç ağzıyla, Yüce Allah'a (C.C.), Peygamberimize (S.A.V.), Kur'an-ı Kerim'e ve bütün müminlere hakaret etme cüretini gösteren sistemli bir operasyonun parçasını görüyorsunuz. Deniz Göktaş adında bir soytarı, yaptığı sözde gösteride kendince Kur'an-ı Kerim'le, Peygamberimizle ve Yüce Allah'la dalga geçmeye kalkmıştır. Yalancı, riyakar ve terbiyesiz bir provokatörle karşı karşıyayız. Bu milletin inançlarına, Peygamberimizin hatırasına, Allah'ın kitabına saldıran şahsiyetlere asla sessiz kalmayacağız. Fert fert ve kurumsal olarak, yapılan bu hakaretlerin ve provokasyonun cezasız kalmaması için gereken her şeyi yapacağız. Bu milletin evlatları; ecdadının kanıyla yoğrulmuş, yaşadığı her badirede inanç ve değerleriyle ayakta tuttuğu bu topraklarda, mukaddesatına hakaret edilmesine asla izin vermeyecektir. Hukuk önünde hesabını vereceksin."

Samet Bağcı, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP, Komedyen Göktaş'a Dava Açacak - Son Dakika

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