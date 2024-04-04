Büyük Birlik Partisinden Sivas Belediye Başkanı Seçilen Adem Uzun Görevi Devraldı

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Büyük Birlik Partisinden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun, görevi Hilmi Bilgin'den devraldı.

Uzun, belediye binasındaki makam odasında gerçekleştirilen törende, görevi devralmasının ardından bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Kendisine görevi layık görenlere teşekkür eden, seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Uzun, "Sivas halkının teveccühleriyle almış olduğu karar üzerine Sivas Belediye Başkanı seçildim. Rabbim inşallah beni sizlere karşı mahcup duruma düşürmez." dedi.

Sivas'ı birlikte yöneteceklerini dile getiren Uzun, "Kazanan Sivas oldu, bundan sonraki süreçte Sivaslı kardeşlerimizle, ağabeylerimizle, ablalarımızla şehir hepimizin. Bundan sonra hepinizin başkanı olacağım, ekibimle bu şehri hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

Şehirde her kesimden oy aldıklarını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Sivaslı kardeşlerimiz değişim dedi ve değişimde de iradesini bizden yana gösterdi, biz bunun farkındayız. Geldiğimizde de bizler bu düşünceyle şehrimizi yöneteceğiz. Sivas Belediye Başkanı olarak göreve başladım ve parti rozetimi çıkarttım, artık Türk bayrağı rozeti taktım. Bundan sonraki süreçte de bu 365 bin kişiye hizmet eden bir belediye başkanı olacağım. Belediyemizin kapısı sizlere açık olacak. Sivas'ta yeni bir siyasi profili hepiniz göreceksiniz. Halkla iç içe olan, halkın derdiyle dertlenen, halkın sevincine ortak olan bir belediye başkanı seçtiniz."

Uzun, şehrin ulaşım ve su sorunu başta olmak üzere tüm sorunlarını çözmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Uzun, daha sonra ekibinde görev alacak belediye başkan yardımcısı Esra Meral Uslu'yu tanıttı.