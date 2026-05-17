Destici: Aile olmazsa millet olmaz
17.05.2026 18:48
BBP lideri Mustafa Destici, aile kurumunun önemine vurgu yaparak, terörle mücadelede önce PKK'nın silah bırakması gerektiğini ve Türk vatandaşlığına başvuran Türk soylularının kabul edilmesini savundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öncelikli olarak aile kurumumuza sahip çıkmalıyız. Aile olmazsa toplum olmaz. Toplum olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa devlet olmaz. Onun için, bizim için öncelikli olan aile kurumumuzdur." dedi.

Destici, partisinin Ümraniye'deki Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen İstanbul 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kurucu lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu, onunla şehadete yürüyen yol arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Bugün ülkede yüz binlerce Suriyeli Türkmen'in olduğunu dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 yıldır buradalar. Çocuklar burada okudu, burada yetişti. Onun için biz diyoruz ki, bunu sadece Suriye Türkmenleri için de söylemiyoruz ama öncelik Suriye Türkmenleri olduğu için söylüyorum. Nüfusumuzun da aşağı doğru gittiği bu dönemde, ister Batı Trakya'dan, Suriye'den, ister Irak'tan, ister Orta Asya'dan, ister Kafkaslar'dan, ister Kırım'dan Türk soyu olarak kim Türk vatandaşlığına müracaat ediyorsa, onların vatandaşlığı kabul edilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yapılmalı."

Ülkenin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ve 2 trilyon dolardan fazla para harcandığını, geçen yıl da "Terörsüz Türkiye" adında bir adım atıldığını kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"'Terörsüz Türkiye' nasıl olacaktı? Şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz. PKK, hem içerideki, hem dışarıdaki, İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki tamamı silah bırakacak. Yine PKK tüm komisyonlarıyla birlikte kendini feshedecek. PKK bugün Türkiye'nin her tarafında yürüyüş yapıyor ve bu yürüyüşte kullandıkları cümleye baktığımız zaman ne söylüyorlar? 'Barış için adım at'. Biz de diyoruz ki sen önce bir silahı bırak, sen önce bir kendini feshet, sen önce devletine, vatanına, ülkene, milletine sahip çık. Şu rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağı eline bir al, ondan sonra biz adım atalım."

Mustafa Destici, "Silahlar bırakılmadan, PKK tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden onların beklediği bir anlamda adım atılması asla mümkün değildir. Türk milleti asla buna geçit vermeyecektir. Yine hükümetimizden gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Meclis Başkanımızın açıklamaları da bu beyandadır. Yani önce silahlar bırakılacak. PKK kendini feshedecek ve ondan sonra adım atılacaktır." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine değinen Destici, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları bellidir. Devletimizin adı Türkiye'dir, milletimizin adı Türk milletidir, bayrağımız Türk bayrağıdır. Bunu kimse değiştiremez." sözlerini sarf etti.

Destici, bugün ailenin, çocukların, gençlerin tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli olarak aile kurumumuza sahip çıkmalıyız. Aile olmazsa toplum olmaz. Toplum olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa devlet olmaz. Onun için, bizim için öncelikli olan aile kurumumuzdur. Türk düşmanı, İslam düşmanı, içeride ya da dışarıda fark etmiyor, bunu bildikleri için en değerli kurumumuza saldırıyorlar. Evlilik dışı hayatı teşvik ediyorlar. LGBT artıları savunuyorlar." ifadesini kullandı.

Parti olarak 2024'te düzenledikleri gençlik kurultayında, Genç Evlilik Yaşam Projesi'ni açıkladıklarını kaydeden Destici, "Orada 25 yaşında evlenen gençlerimizi tebrik etmiş, hediyelerini takdim etmiştik. Bunu teşvik etmeliyiz. Bunu Türkiye'nin her tarafına, tüm bölgelerine yaymalıyız. Bundan yaklaşık 20 sene önce 3 üstünde olan aile başı çocuk sayısı maalesef bugün 1,5'in altına düşmüştür. Bu Türkiye için bir milli beka meselesidir. Bu meseleye hep birlikte sahip çıkmamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan iki polis memuruna da Allah'tan rahmet diledi.

BBP İstanbul İl Başkanı Sultan Selim Şimşek'in de konuşma yaptığı kongreye, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, parti yöneticileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

