BBP lideri Destici: Bayrağa uzanan eli kırarız

07.05.2026 18:22
(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayrağımıza uzanan kirli eli kırarız. Hangi bayrağın altında yaşamak istiyorlarsa defolup gitsinler. Gitmeyenler ise vatandaşlıktan çıkarılarak deport (sınır dışı) edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Destici, paylaşımında şunları kaydetti:

"ODTÜ'de yaşananlar basit bir kampüs meselesi değildir; Türk bayrağını açan evlatlarımıza saldıran zihniyet de, terör örgütlerine yakın duran anlayış da bu milletin mensubu olamaz. Kimse bunu meşrulaştıramaz, kimse bize bunu dayatamaz."

Şimdi soruyoruz: DHKP-C mensubu bir kişi nasıl elini kolunu sallayarak üniversiteye girebilmektedir? PKK sempatizanı bir sözde sanatçı, teröristbaşı posterlerinin gölgesinde nasıl konser verebilmektedir? Bunun izahı nedir, kim verecektir?

Üniversiteler; ilmin, bilimin ve milli şuurun yuvasıdır. Terörle iltisaklı kişi ve zihniyetlerin propaganda alanı haline getirilemez! Bu mesele görmezden gelinecek bir mesele değildir. En kararlı şekilde gereği yapılmalıdır.

Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesine tahammülü olmayanlara bizim hiç tahammülümüz yoktur. Bayrağımıza uzanan kirli eli kırarız. Hangi bayrağın altında yaşamak istiyorlarsa defolup gitsinler. Gitmeyenler ise vatandaşlıktan çıkarılarak deport (sınır dışı) edilmelidir."

Kaynak: ANKA

