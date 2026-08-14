Destici\'den AK Parti\'nin 25. yılına tebrik

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Destici, "Başta şahsınız olmak üzere, bütün AK Parti camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasi hayatının son çeyrek asrında milletimizin teveccühüyle iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi; ülkemizin karşılaştığı siyasi, ekonomik ve toplumsal sınamaların yanı sıra vesayet girişimleri, terör saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü karşısında milli iradenin yanında kararlılıkla durmuştur. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada bugünden daha güçlü, daha etkin bir devlet haline gelmesi yönünde sizin liderliğinizde önemli hizmetlere ve Türk Devletleri Teşkilatının kurulması, Ayasofya'nın açılması başta olmak üzere tarihi gelişmelere öncülük etmiştir.

Türkiye'nin bekası, milletimizin birliği, devletimizin bağımsızlığı ve ay yıldızlı al bayrağımızın ebediyen dalgalanması söz konusu olduğunda; bütün siyasi hesapların üzerinde duran ortak bir sorumluluğa sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı çatısı altında ortaya koyduğumuz birlik ve dayanışmanın özü de bu milli ve manevi sorumluluk anlayışıdır.

Önümüzdeki dönemde de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını; Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılı hedefiyle, terörden tamamen temizlenmiş, ekonomik bakımdan güçlü, sosyal adaleti tesis etmiş, savunma sanayisinde tam bağımsızlığa ulaşmış ve mazlumların umudu olmayı sürdüren büyük Türkiye hedefi doğrultusunda hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Başta şahsınız olmak üzere, bütün AK Parti camiasının 25'inci kuruluş yıl dönümünü bir kez daha en içten dileklerimle tebrik ediyor; çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizi ve AK Partili kardeşlerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."