BBP lideri Destici'den bayram tebrikleri

30.05.2026 18:54
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderlerini telefonla arayarak bayramlaştı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre Destici, bayramlaşma görüşmelerinde liderlerin yanı sıra ailelerinin, parti teşkilatlarının ve camialarının da Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Destici'nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmelerde bayramın manevi iklimine vurgu yapan Destici, Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

"HUZUR VE KARDEŞLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Destici, bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm gönül coğrafyamıza huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor; birlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum."

Açıklamada, liderlerin de Destici'nin ve Büyük Birlik Partisi camiasının bayramını tebrik ederek nazik araması için teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ise Mustafa Destici'yi telefonla arayarak şahsının ve BBP camiasının Kurban Bayramı'nı kutladığı aktarıldı.

Destici'nin ayrıca TBMM Başkanı, bakanlar ve sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştığı bildirildi.

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
