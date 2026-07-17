BBP Sivas Başkanı Hakan Sezerer, Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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BBP Sivas Başkanı Hakan Sezerer, Hedeflerini Açıkladı

BBP Sivas Başkanı Hakan Sezerer, Hedeflerini Açıkladı
17.07.2026 13:20
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Hakan Sezerer, BBP'nin Sivas'ta güçlenmesi için çalışacaklarını ve herkese eşit mesafede olduklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, gazetecilerle bir araya geldi.

Sivas Belediyesine ait sosyal tesiste gazetecilerle buluşan Sezerer, partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Aldığı bu bayrağı ileriye taşımak için ekibiyle çalıştıklarını belirten Sezerer, "BBP'nin Sivas'ta daha güçlü olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de belediye başkanımız Adem Uzun ile birlikte hareket ediyoruz. Amacımız partimizi Sivas'ta birinci partisi durumuna getirmek." dedi.

Sezerer, parti olarak herkese eşit mesafede olduklarını aktararak, "Sivas'ta her kapıyı çalmak istiyoruz. Girmedik gönül bırakmamak için çalışacağız. Bunu da kadın kollarımız, Alperen ocaklarımız ve partililerimiz ile yapacağız. Aramızda senlik, benlik olmayacak. Kapımız herkese açık olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Sivas Başkanı Hakan Sezerer, Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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