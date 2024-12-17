BDDK onay verdi, yeni bir banka kuruluyor

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AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden ve Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. ismiyle yeni bir katılım bankası kurulmasına izin veren BDDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

FİNANS ŞİRKETİNİN İZNİ İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.

YENİ BİR KATILIM BANKASI KURULUYOR

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. adında bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.