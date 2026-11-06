BDDK Kurulu, Golden Global'in faaliyet iznini 4 Kasım'da kaldırdı

BDDK Kurulu, Golden Global'in faaliyet iznini 4 Kasım'da kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BDDK Kurulu'nun 4 Kasım Çarşamba günkü toplantısında aldığı kararla Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izninin kaldırmasına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BDDK Kurulu'nun 4 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, yapılan inceleme sonucunda Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71'inci maddesinin birinci fırkasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar vermesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: DHA
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