Bebeği Kaçırmaya Çalışan Kadın Gözaltında - Son Dakika
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Bebeği Kaçırmaya Çalışan Kadın Gözaltında

14.07.2026 21:09
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Şanlıurfa'da hemşire kıyafetiyle hastaneye giren kadın, yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeği kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine hemşire kıyafetiyle gelen bir kadın, yeni doğan servisine girerek bir bebeği kucağına aldı.

Servis görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı, bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli kadının kimliğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeği Kaçırmaya Çalışan Kadın Gözaltında - Son Dakika

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