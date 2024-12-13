Bebeği Kilitli Kalan Anne İtfaiyeden Yardım İstedi

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VAN'da annesinin bir anlık dalgınlığı nedeniyle evde kilitli kalan Ayaz İşyar'ı (1), çağırılan itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bebeğini uyutup evden çıktığı sırada bir anlık dalgınlık nedeniyle anahtarı unutan anne panikledi. Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açıp Ayaz bebeği kurtardı. Anne, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.