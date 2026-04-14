Bebeğin Ölümü Davasında Sanık Yargılanıyor

14.04.2026 20:09
2007'de göbek bağıyla öldürülen bebeğin çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin sanığın duruşması başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 Mayıs 2007'de göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.N.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, o tarihlerde psikolojik sorunları olduğunu, olayı net hatırlayamadığını iddia ederek, "Hamile olduğumun farkında değildim. Karnımda şişkinlik yoktu. Vücudumda değişkenlik yoktu." ifadelerini kullandı.

Olay günü şiddetli bir ağrıyla tuvalete gittiğini anlatan E.N.Ö, "Çok fazla kan vardı. Kanı görünce fenalaşıyorum. Bebeğin kafasını gördüm. Korkuyordum, ne olduğunu anlayamadığım bir durum gelişti. Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı. Bayıldığımı hatırlıyorum. Ayıldığımda bebek kucağımda ve kaskatıydı. Kordonun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bebek ağlamayınca sırtına vurdum." dedi.

Olay esnasında alkollü olabileceğini belirten E.N.Ö, o anları ve sonrasını net hatırlamadığını kaydetti.

Yaşamını yitiren bebeği savunması için atanan kayyum avukatın "Bebeğin boynuna 3 tur kordon dolanmış, hiç mi fark etmediniz?" sorusuna karşılık E.N.Ö, "Kordonu fark etmediğim için ayırma girişiminde bulunmadım." diye cevap verdi.

Olayın yaşandığı dönemde sanığın komşusu tanık C.T. de sanığın o zamanlarda hamile gibi görünmediğini, karnında şişlik olmadığını, mevcut kilosunu koruduğunu söyledi.

Sanığın olay zamanı beraber yaşadığı halası tanık E.Ö. ise E.N.Ö'nün mide bulantısı yaşamadığını, canının bir şeyler çekmediğini ve fiziki olarak değişim yaşamadığını anlattı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.N.Ö'yü 18 Kasım 2025'te Sakarya'da yakalamış, zanlı 19 Kasım'da tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "altsoydan birine, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

