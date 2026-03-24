Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bebek Hastaları Davası Ertelendi

24.03.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki bebek acil hastalarına yönelik haksız kazanç sağlama davasının duruşması ertelendi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı, 23 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, banka hesaplarında ve telefon görüşmelerinde yasa dışı bir durum olmadığını savundu.

İstanbul'da bebek yoğun bakım sorunu olduğunu, bebekleri öldürmek için hastaneye yatırmadıklarının ortaya çıktığını ifade eden Sarı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının tehdit edildiği iddiasının da "yenidoğan çetesi" olduğuna dair algı oluşturmak için kullanıldığını ve medya önünde linç edildiklerini öne sürdü.

Sarı, ortada suç örgütü olmadığını, iftiraya uğradıklarını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Zeki Ötünç de bebek katili olmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

Bazı tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Bebek, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:49:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.