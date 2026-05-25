Bebek mamasında mikroplastik tehlikesi: Danone ve Nestlé'de yüksek oran

Greenpeace'in bağımsız testlere dayanan raporu, Danone Happy Baby Organics ve Nestlé Gerber markalı plastik ağızlıklı poşetlerde her gram gıda başına onlarca mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Danone ürünlerinde tek poşette 11.000'i, Nestlé'de ise 5.000'i aşan mikroplastik parçacığı tespit edildi. Araştırmalar, mikroplastiklerin ambalajın iç kaplamasındaki polietilenden kaynaklandığını gösteriyor. Bebeklerin gelişim aşamasında olması nedeniyle bu maruziyetin etkileri daha ağır olabiliyor. Greenpeace Türkiye'den Berk Butan, şirketlerin bağımsız testlerle güvenliklerini kanıtlaması ve hükümetlerin bağlayıcı düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.