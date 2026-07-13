Bebek Ölüm Davası Ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, ölen bebekler için Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandığını ve soruşturma savcısının sadece bir bebekten otopsi raporu aldırdığını öne sürdü.

Mantar, müvekkili Sarı'nın sadece Alkari bebeğe dokunduğunu, diğerleriyle bir bağı bulunmadığını savundu.

ATK raporunda 34 doktorun imzasının olduğunu iddia eden Mantar, tıbbi müdahaleye ilişkinse herhangi bir imza bulunmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Ali Dirik'in avukatı Nurşen Genç Erdem ise 500 gram doğan Kaya bebeğin yaşama yeteneğinin olanaksız görüldüğünü söyledi.

Sevkin 4 saat gibi uzun bir sürede yapılmasının bebeğin yaşamı açısından risk olduğunu anlatan Erdem, bu bebeğin anne karnındaki sürecinin değerlendirilmediğini öne sürdü.

Avukat Erdem, müvekkilinin tahliyesini de talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarının beyanlarına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.