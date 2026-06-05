Bedelli Askerlik Ücreti Güncellenecek

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini açıkladı. Mevcut bedel üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin, 30 Haziran'a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."