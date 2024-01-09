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Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Teyhun, Engelli Çocuklara Hizmet Vermek İçin İdarecilik Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Teyhun, Engelli Çocuklara Hizmet Vermek İçin İdarecilik Görevinden Ayrıldı

Diyarbakır'da serebral palsi hastası olan oğlu olan beden eğitimi ve spor öğretmeni İsmail Teyhun, 15 yıl süren idarecilik görevini bırakarak engelli çocuklara hizmet etmeye başladı. Teyhun, Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'nda beden eğitimi ve spor öğretmenliği yaparken, mesai sonrasında da serebral palsi hastası oğluyla ilgileniyor. Kendi çocuğuna olduğu gibi diğer engelli çocuklara da yardımcı olmak isteyen Teyhun, engelli çocuklara eğitim hizmeti sunmanın en büyük hayali olduğunu belirtti.

Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Teyhun, Engelli Çocuklara Hizmet Vermek İçin İdarecilik Görevinden Ayrıldı
09.01.2024 - 11:49,
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Diyarbakır'da serebral palsi hastası oğlu olan beden eğitimi ve spor öğretmeni 53 yaşındaki İsmail Teyhun, 15 yıl sürdürdüğü idareciliği bırakıp, hayatını engelli çocuklara adadı.

5 çocuk babası Teyhun'un en küçük çocuğu 10 yaşındaki Muhammed Mustafa'ya 1 yaşındayken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından oğlunun tedavisi için farklı şehirlerdeki hastanelere başvuran Teyhun'un, çocuğunun tedavi sürecinde karşılaştığı engelli çocuklarla arasında sıcak bir bağ oluştu.

Engelli çocuklara hizmet vermek ve onları topluma kazandırmak isteyen Teyhun, kendi isteğiyle 15 yıllık idarecilik görevinden ayrılarak Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'na atandı.

Okulda beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Teyhun tüm mesaisini görme engelli öğrencilerle, mesai sonrasındaki zamanını da serebral palsi hastası oğlu ile geçiriyor.

"Görme engellilerin gözü olmaya çalıştım"

Teyhun, AA muhabirine, serebral palsi hastası oğlunun bakımıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

"Çocuğumun yemesi, içmesi, bahçede fiziksel aktiviteler yapmasıyla hatta uyumasıyla da ilgileniyorum. Çocuğumun kucağımda olmasa uyumuyor. Onu uyutup öyle uyuyorum." diyen Teyhun, okul dışındaki zamanlarda da evde çocuğunun bakımında eşine destek sunduğunu belirtti.

Teyhun, bir tek kendi çocuğuna değil, başka engelli çocuklara da yararlı olmak istediğini, kendi isteği üzerine atandığı Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'nda 28 öğrencisi olduğunu ifade etti.

Onları da kendi evladı gibi gördüğünü anlatan Teyhun, en büyük hayalini gerçekleştirerek engelli çocuklara eğitim hizmeti sunduğunu belirtti.

Teyhun, "Görme engellilerin gözü olmaya çalıştım. Ne kadar çok özel çocuklara faydam olursa o kadar mutlu olurum. Buna vesile olan da benim özel çocuğum. O olmasa belki de böyle bir dünyayı bilmezdim. Özel çocuğumdan dolayı burada görev yapmaktayım, çok mutluyum ve huzurluyum." diye konuştu.

"Eşimin mesleğinden dolayı birçok özel çocuğumuz var"

Teyhun'un eşi Rojda Teyhun da eşinin engelli oğlunun bakımıyla yakından ilgilendiğini, kendisine yıllardır destek olduğunu söyledi.

Eşinin okuldan artan zamanlarda eve gelip, oğluyla zaman geçirdiğini anlatan Teyhun, "Muhammed ile aralarında çok güzel bir bağ var ve Muhammed ona çok alışkın. Eşimin mesleğinden dolayı bir özel çocuğumuz yok birçok özel çocuğumuz var. Eşim eve her geldiğinde onları anlatır bize. Eşime hem teşekkür ediyorum hem de onunla gurur duyuyorum. Böyle ilgili bir baba olduğu ve çocuğuyla güzel bir şekilde ilgilendiği için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Ali İhsan Arslan, Diyarbakır, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Teyhun, Engelli Çocuklara Hizmet Vermek İçin İdarecilik Görevinden Ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Teyhun, Engelli Çocuklara Hizmet Vermek İçin İdarecilik Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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