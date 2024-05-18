Bedensel engelli öğretmen, hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı - Son Dakika
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Bedensel engelli öğretmen, hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı

Bedensel engelli öğretmen, hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı

Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen Aykut Garip, mezun olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde katıldığı söyleşide hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı. Garip, lise yıllarında geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olduğunu ve ardından bedensel engelli olarak hayatına devam ettiğini anlattı. Üniversite sınavını kazanarak öğretmenlik hayaline ulaşan Garip, başarılı olmak isteyen insanlara hiçbir şeyin engel olamayacağını vurguladı. Söyleşiye üniversite yetkilileri, öğrenciler ve engelli vatandaşlar da katıldı.

18.05.2024 13:39
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Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen Aykut Garip, mezun olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde katıldığı söyleşide hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Garip, fakültede düzenlenen "Engelleri beraber aştık" isimli söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Lise yıllarında denizde geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olduğunu ve ardından hayatına bedensel engelli olarak devam ettiğini anlatan Garip, ameliyatların ardından Açık Öğretim Lisesinden mezun olup üniversite sınavına hazırlandığını belirtti.

2016'da girdiği üniversite sınavında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandığını ifade eden Garip, "Üniversiteden 2020'de mezun oldum. Bu yıl Fatih Anadolu Lisesine öğretmen olarak atandım." dedi.

Garip, kazanın ardından hiç pes etmediğini ve mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Başarılı olmak isteyen insanlara hiçbir şeyin engel olamayacağını ifade eden Garip, "Bu yıl meslek hayatıma başladım. Hayalim her zaman öğretmen olmaktı. Sevdiğim mesleği yaptığım için mutluyum. Hedefim yeni nesillere edebiyatı sevdirmek. Vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirmek ümidiyle mesleğimi yapıyorum. Engel insanın kafasında başlar. İnsanların düşüncesi özgürse engel yoktur. Engeller aşılmak için vardır. Mezun olduğum fakültede düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak yer almak da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

Engellilerin yaşadığı sorunların da konuşulduğu söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, öğrenciler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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