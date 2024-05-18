Bedensel Engelli Öğretmenin İletişim Becerisi Takdir Topluyor - Son Dakika
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Bedensel Engelli Öğretmenin İletişim Becerisi Takdir Topluyor

Bedensel Engelli Öğretmenin İletişim Becerisi Takdir Topluyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görev yapan bedensel engelli Almanca öğretmeni Ökkeş Aygün Öztürk, öğrencileriyle kurduğu farklı iletişimle takdir topluyor. Öztürk, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmesine rağmen öğrencileriyle birebir ilgilenerek Almanca dersine olan ilgiyi artırıyor. Öğrencileriyle güzel bir iletişim kuran Öztürk, onlarla evde maç izlemek, etkinlikler yapmak gibi birçok aktivite gerçekleştiriyor. Öğrencileri de Öztürk'ün bu yaklaşımı sayesinde Almanca dersine olan ilgilerinin arttığını ve başarılarının ikiye katlandığını belirtiyor.

18.05.2024 12:13
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görev yapan 37 yaşındaki bedensel engelli Almanca öğretmeni Ökkeş Aygün Öztürk, öğrencileriyle kurduğu farklı iletişimle takdir topluyor.

Yaklaşık 10 yıldır Süha Erler Anadolu Lisesinde görev yapan Öztürk'e, 20 yaşındayken siringomiyeli teşhisi konuldu. Genç öğretmen, o yaştan sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdü.

Yaşam enerjisini hiçbir zaman kaybetmeyen Öztürk, hayata bağlılığını okulda da sürdürdü.

Öğrencileriyle hem okulda hem okul dışında ilgilenen Öztürk, 400 öğrenciden yarısından fazlasıyla birebir iletişim kurdu.

Öğrencilerine ismiyle hitap eden Öztürk'ün yaklaşımı, Almanca dersine ilgiyi de artırdı.

Ökkeş Aygün Öztürk, AA muhabirine, 20 yaşına kadar sağlıklı olduğunu, 17 yıldır da tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencilere verilen değerin başarı olarak döndüğünü dile getiren Öztürk, sene başında bütün öğrencilerin ismini öğrenmeye gayret gösterdiğini ve birçoğuna da adıyla hitap ettiğini belirtti.

Öğrencileriyle güzel bir iletişiminin olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"İsimleriyle çağrıldıkları zaman kendilerini kıymetli hissediyorlar. Onlarla sohbet ediyorum. Onların dertleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Mesela onları evime davet ettim, birlikte maç izledik. Farklı etkinlikler yapıyoruz. Onlarla arkadaş gibiyiz. Fotoğraf çekiliyoruz, geziyoruz, videolar çekiyoruz, eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda dersimizi de işliyoruz tabii ki. Böyle güzel şeyler yapınca öğrencilerin derse ilgisi de artıyor. Almanca derslerinde bütün sınıf aktif olarak derslere katılıyor ve notları da gayet yüksek. Bunu yaptığımız etkinliklere, onlara olan ilgime bağlıyorum biraz da. Aslında özel durumuma rağmen, böyle güzel etkinlikler, böyle güzel şeyler yaparak insanlara ilham olmaya çalışıyorum. Onlara güzel örnek olmaya gayret ediyorum. Hiçbir zaman engelimi engel olarak görmedim."

Öğrencilerinin kişisel gelişimine de önem veriyor

Öğrencilerden Ayşegül Çetintaş da Ökkeş öğretmenin kendileriyle kurduğu iletişim sayesinde Almanca dersine ilgisinin arttığını ve başarısını ikiye katladığını aktardı.

Çetintaş, Öztürk'ün aynı zamanda rehberlik öğretmeni olduğunu, Almancayı bir ders değil dil olarak öğrettiğini, bu nedenle çok daha iyi öğrendiklerini vurguladı.

Hatice Ceylan da Öztürk'ün çok eğlenceli bir öğretmen olduğunu, sınıfa her zaman güler yüzle girdiğini söyledi.

Ceylan, "Bu yüzden onun derslerine girmekten çok keyif alıyorum. Ayrıca öğretmenimiz bizim için çok fazla şey yaptı. Karnelerimize de tek tek renkli kalemlerle bizim için özel notlar yazmıştı. Hepimize tek karne hediyeleri hazırlamıştı. Onun dışında kişisel gelişimimiz için sunumlar hazırlattı. Üniversiteye gittik, orada onları anlattık, üniversite öğrencileriyle çok kaliteli vakitler geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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