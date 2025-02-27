Bedirhan Şener'e müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Bedirhan Şener'e müebbet hapis cezası

Ankara'da anneannesini öldüren Bedirhan Şener, müebbet hapis ve bir yıl 8 ay ceza aldı.

27.02.2025 17:54
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(ANKARA) - Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e "nitelikli kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Anneannesi 80 yaşındaki Leyla Çetiner'i, evde rehin aldıktan sonra silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının tespiti için Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Ana Bilim dalından detaylı şekilde adli tıp rapor alınması gerektiğini savunarak, olay günü müvekkilinin bilinçsiz şekilde hareket ettiği iddiasında bulundu. Mahkeme sanık avukatının adli tıp raporu alınması talebini reddetti.

Son sözü sorulan Şener, "Anneannem dünyada en sevdiğim kişilerden birisidir. Anneannemi kasten öldürmedim, anneme de teşebbüste bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.

Beyanların alınmasının ardından Mahkeme, kararını açıkladı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'e, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, cezasını müebbet hapse çevirdi. Sanık Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Şener'in annesine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verildi.

Kaynak: ANKA

Abdüllatif Şener, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedirhan Şener'e müebbet hapis cezası - Son Dakika

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