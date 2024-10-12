Bedri Ayseli Kültür Evi Açıldı

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" coşkuyla devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki Ulucami önünde Abdülkadir Katran'ın "Cepheden Mektuplar" adlı tiyatral gösterisini izledi, Diyarbakır Yazma Eserler Kütüphanesi'nde "Besmele-i Şerif Hat Sanatı" sergisini ziyaret etti.

Daha sonra Surp Giragos Ermeni Kilisesi yerleşkesinde "Dengbej" dinletisine katılan Bakan Yardımcısı Mumcu ile Terzi, Karadağ ve Sağtürk, Paşa Hamamı'nda "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" sergisini gezdi.

Sanatçı Bedri Ayseli'nin isminin yaşatılacağı kültür evi açıldı

Festival kapsamında, merkez Sur ilçesinde 1946'da doğan ve sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Bedri Ayseli'nin doğup büyüdüğü sokakta satın aldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca restore edilen tescilli evin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, "Bedri Ayseli Kültür Evi"nin hayırlı olmasını diledi.

Mumcu, "Bakanlığımızın sanatçısı olan Bedri ağabeyimize Türk kültürüne ve Türk sanatına kattığı tüm emekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Murat Zorluoğlu da Bedri Ayseli'nin Diyarbakır'ın yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan biri olduğunu belirterek, Ayseli'nin Diyarbakır sevdalısı ve bu kentin hayranı olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, "Bu güzel mekan hayırlı olsun. İnşallah şehrimize, şehrimizin kültürünü tanıtmaya çok katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise Diyarbakır'a aşık olan sanatçı Ayseli'nin kent için büyük bir değer olduğunu belirtti.

"Bedri Ayseli'nin türküleriyle, sesiyle büyüdük. Bedri Ayseli'yi dinleyince Diyarbakır'a aşık olduk. Diyarbakır'a ve bizlere çok büyük emeği var." diyen Ataman, evin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çok mutluyum, gururluyum. Allah bana bugünü nasip etti"

Bedri Ayseli de duygulu anlar yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, gururluyum. Allah bana bugünü nasip etti ya ölsem de gam yemem. Herkese minnettarım. Kültür Bakanı'mıza, Bakan Yardımcımıza, Vali'mize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu güzel evin onarımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da desteği oldu."

Konuşmaların ardından sanatçı Ayseli, kentteki sanatçı dostlarıyla türküler seslendirdi.

Bakan Yardımcısı Mumcu, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk davetlilerle şarkılar eşliğinde halay çekti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Vali Zorluoğlu, Milletvekili Ataman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sağtürk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve kurum müdürleri sanatçı Ayseli ile kurdele keserek kültür evinin açılışını gerçekleştirdi.

Sanatçı Ayseli davetlilere adının yaşatılacağı evi gezdirdi.