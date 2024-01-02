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Beibu Körfez Limanı Yıllık Konteyner Hacmi 8 Milyon TEU'yu Aştı - Son Dakika
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Beibu Körfez Limanı Yıllık Konteyner Hacmi 8 Milyon TEU'yu Aştı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Beibu Körfez Limanı'nın yıllık konteyner hacmi Pazar günü 8 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı. Beibu Körfez Limanı, son yıllarda Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun inşasının hızlanması ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) yürürlüğe girmesiyle yüksek kaliteli gelişim için büyük fırsatlar yakaladı. Guangxi bölgesindeki Beibu Körfez Limanı, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir geçiş noktası olma özelliğini taşıyor.

Beibu Körfez Limanı Yıllık Konteyner Hacmi 8 Milyon TEU\'yu Aştı
02.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:19
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ÇEKİM TARİHİ: 31 Aralık 2023

Beibu Körfez Limanı'ndan çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Beibu Körfez Limanı'nın yıllık konteyner hacmi Pazar günü 8 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı.

Art arda yedi yıl boyunca çift haneli büyüme oranları elde eden Beibu Körfez Limanı, ülkedeki başlıca kıyı limanları arasında ön sıralarda yer aldı.

Son yıllarda Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun inşasının hızlanması ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) yürürlüğe girmesi, Beibu Körfez Limanı'nın yüksek kaliteli gelişimi için büyük fırsatlar yarattı.

Guangxi bölgesindeki Beibu Körfez Limanı, Çin'in batısında bulunan eyalet düzeyindeki bölgeler ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir geçiş noktası olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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