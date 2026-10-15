Beijing'de Çin Seddi'nin Badaling bölümü sonbahar manzaralarıyla turistleri ağırladı

Beijing'de Çin Seddi'nin Badaling bölümü sonbahar manzaralarıyla turistleri ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Badaling bölümü, 15 Ekim 2026'da sonbahar manzaraları eşliğinde turistleri ağırladı. Tabloları aratmayan görüntüler, bölümü ziyaretçilerin sonbaharda uğradığı yerlerden biri haline getirdi.
BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Badaling bölümünü gezen turistler, 15 Ekim 2026.
Çin Seddi sonbaharda tabloları aratmayan manzaralarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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