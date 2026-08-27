Beijing\'de Seyahat Sayısı %9 Arttı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in giriş-çıkış noktalarını kullanarak yapılan seyahat sayısı, 25 Ağustos Salı günü itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 15 milyonu aştı. Bu sene, 15 milyon eşiğine 2025 yılına kıyasla 20 gün daha erken ulaşıldı.

Beijing Giriş-Çıkış Sınır Kontrol Genel İstasyonu'nun açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde Beijing'in giriş-çıkış noktalarından kente giriş yapan yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 4,88 milyona ulaşarak toplam giriş-çıkışların yüzde 32,5'ini oluşturdu. Bunların 1,86 milyonu, vize muafiyeti kapsamında veya geçici giriş izniyle gelenlerden oluştu. Bu, ülkeye giriş yapan toplam yabancıların yüzde 74,5'ine karşılık geldi.