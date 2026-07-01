Beijing-Shanghai Hattı 15. Yılını Kutladı

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Demiryolları Beijing Grubu, Beijing- Shanghai yüksek hızlı demiryolu hattında son 15 yılda 2,22 milyondan fazla sefer düzenlendiğini ve 2,3 milyardan fazla yolcu taşındığını açıkladı.

Çin'in başkenti Beijing ile ekonomik merkezi Shanghai'ı birbirine bağlayan 1.318 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı, salı günü hizmete girişinin 15. yılını kutladı.

Sürekli teknolojik inovasyonlar ve işletme planlamasındaki iyileştirmeler sayesinde hattın taşıma kapasitesi istikrarlı şekilde arttı. İki şehir arasındaki en kısa tek yönlü seyahat süresi 4 saat 18 dakikaya kadar düştü.

Çin'in toplam yüksek hızlı demiryolu ağı ise 50.000 kilometreyi aşmış durumda.