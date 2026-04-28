Üye Girişi
Son Dakika Logo

beIN MEDIA GROUP, Isack Hadjar'ın Formula 1 Yolculuğunu Anlatan Belgeseli Duyurdu

28.04.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOD Studios imzalı üç bölümlük 'My Road to Red Bull', genç pilotun çaylak sezonunu perde arkasıyla ele alıyor. Belgesel 30 Nisan'da yayında.

beIN MEDIA GROUP, Formula 1'in yükselen yıldızı Isack Hadjar'ın kariyerine odaklanan 'My Road to Red Bull' adlı belgesel serisini duyurdu. TOD Studios imzalı üç bölümlük yapım, Hadjar'ın kartingden Oracle Red Bull Racing'e uzanan yolculuğunu samimi bir dille anlatıyor. Belgesel, genç pilotun karşılaştığı zorlukları ve başarıları filtresiz bir şekilde sunarken, hayranlara Formula 1 dünyasına dair eşsiz bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Hadjar, belgeselin sadece başarıları değil, zorlu anları da gösterdiğini ve genç sporculara ilham vermesini umduğunu belirtti. beIN MEDIA GROUP Spor İçerikleri Başkanı Richard Verow ise, bu hikayenin azmi ortaya koyduğunu ve izleyiciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Serinin ilk bölümü Hadjar'ın yükselişini ve Melbourne'deki kazasını, ikinci bölüm Monaco, Zandvoort ve Monza yarışlarındaki performansını, üçüncü bölüm ise Red Bull'a geçişini ve gelecek hedeflerini konu alıyor. Belgesel, 30 Nisan 2026'da TOD ve beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Formula 1, Belgesel, Güncel, beIN, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:25:42. #7.12#
SON DAKİKA: beIN MEDIA GROUP, Isack Hadjar'ın Formula 1 Yolculuğunu Anlatan Belgeseli Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.