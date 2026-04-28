beIN MEDIA GROUP, Isack Hadjar'ın Formula 1 Yolculuğunu Anlatan Belgeseli Duyurdu

beIN MEDIA GROUP, Formula 1'in yükselen yıldızı Isack Hadjar'ın kariyerine odaklanan 'My Road to Red Bull' adlı belgesel serisini duyurdu. TOD Studios imzalı üç bölümlük yapım, Hadjar'ın kartingden Oracle Red Bull Racing'e uzanan yolculuğunu samimi bir dille anlatıyor. Belgesel, genç pilotun karşılaştığı zorlukları ve başarıları filtresiz bir şekilde sunarken, hayranlara Formula 1 dünyasına dair eşsiz bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Hadjar, belgeselin sadece başarıları değil, zorlu anları da gösterdiğini ve genç sporculara ilham vermesini umduğunu belirtti. beIN MEDIA GROUP Spor İçerikleri Başkanı Richard Verow ise, bu hikayenin azmi ortaya koyduğunu ve izleyiciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Serinin ilk bölümü Hadjar'ın yükselişini ve Melbourne'deki kazasını, ikinci bölüm Monaco, Zandvoort ve Monza yarışlarındaki performansını, üçüncü bölüm ise Red Bull'a geçişini ve gelecek hedeflerini konu alıyor. Belgesel, 30 Nisan 2026'da TOD ve beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak.