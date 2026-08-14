Beiru Nehri'ndeki Set Çöktü - Son Dakika
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Beiru Nehri'ndeki Set Çöktü

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Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışlar sonrası Beiru Nehri'ndeki set çöktü, onarım çalışmaları sürüyor.

JİAXİAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yer alan Beiru Nehri'nde yıkılan set bölgesinde devam eden onarım çalışmaları görülüyor, 13 Ağustos 2026.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Jiaxian ilçesinde aşırı yağışlar ve yukarı havzadaki barajlardan yapılan yüksek miktardaki su tahliyesinin ardından Beiru Nehri üzerindeki set çarşamba gecesi çöktü.

Perşembe günü itibarıyla toplam 2.182 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Yıkılan seti onarma ve sızıntıyı kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Henan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beiru Nehri'ndeki Set Çöktü - Son Dakika

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