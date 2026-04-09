Bekçi olmanın şartları değişti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bekçi olmanın şartları değişti

09.04.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle bekçi alım şartları sıkılaştırıldı; askerlik zorunlu hale getirilirken, başvuru yapılacak ilde son bir yıl ikamet etme şartı getirildi. Ayrıca siyasi parti üyeliği olanlar başvuramayacak, yaş, eğitim ve adli sicil kriterleri ise korunacak.

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçisi alım şartlarında önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ASKERLİK ŞARTI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni yönetmelikle birlikte bekçi adayları için en dikkat çeken değişiklik askerlik şartı oldu. Buna göre erkek adayların askerlik görevini fiilen tamamlamış olması zorunlu tutulacak.

İKAMET ŞARTI GETİRİLDİ

Bekçi alımlarında artık ikamet şartı da aranacak. Adayların başvuru yaptıkları il sınırları içerisinde son bir yıldır kesintisiz olarak ikamet ediyor olması gerekecek. Bu düzenleme, şehir değiştiren veya iş aramak için başka illere giden adayların başvuru yapmasını engelleyecek.

YAŞ ARALIĞI GÜNCELLENDİ

Yeni yönetmelikle adayların yaş aralığı 18 ila 31 olarak belirlendi. En az lise mezunu olma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartları ise korunmaya devam ediyor.

SİYASİ ÜYELİĞİ OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer madde ise siyasi aidiyetlere ilişkin oldu. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

ADLİ SİCİL ŞARTLARI DEVAM EDİYOR

Adayların adli sicil ve güvenlik arşiv araştırması kriterleri ise sıkı şekilde uygulanmaya devam edecek. Buna göre adayların ağır hapis veya belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması gerekecek.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aa Aa:
    yakınlar doldu artık kriter geldi 20 5 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    İyi de bu şartlar neden en başta yoktu ki, zaten olması gerekiyordu.. 11 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu Bilal Akarsu:
    Aynı teşkilatta aynı görevi yapan kişilerin ayrı ayrı kıyafet giymeleri biraz abes oluyor. Kıyafetler tek tip olup aralarında rütbe farkları olsa daha uygun olur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:18:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.