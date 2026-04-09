Bekçilerin yetkileri değişti

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatleri, görev esasları ve yetkileri yeniden düzenlendi. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAAT

Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri durumlarda bu süre vali onayıyla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışma sürelerinin ise daha sonra personelin dinlenme süresine ekleneceği belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ESNEKLİK

Bekçilerin günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör olayları, toplumsal olaylar, doğal afetler ve benzeri durumlarda Bakan onayıyla bu saatler dışında da görev yapılabilecek.

SİLAH KULLANIMINA SINIRLAMA

Yönetmelikte silah kullanımına ilişkin kurallar da netleştirildi. Buna göre bekçiler görev sırasında tabancalarını kılıfında taşıyacak ve yalnızca tehlikeli durumlarda kullanabilecek.

DEVİRİYE USULLERİ BELİRLENDİ

Bekçi devriyelerinin en az iki kişiden oluşacağı, kıdemli personelin amir sıfatıyla sağda yürüyeceği ifade edildi. Suçun önlenmesi amacıyla zaman zaman düdük çalınabileceği, araçlı devriyelerin ise genel kolluk nezaretinde yapılacağı belirtildi.

ARAMA YETKİSİ SINIRLI TUTULDU

Yeni düzenlemeyle bekçilerin arama yetkisi de sınırlandırıldı. Şüphe durumunda kişiler üzerinde yalnızca el ile dıştan yoklama yapılabilecek, araçların ise sadece dışarıdan görünen kısımları kontrol edilebilecek. Bekçiler, üst ve araç araması yapamayacak.