Bekçilerin yetkileri değişti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süresi haftalık 40 saat olarak belirlenirken, ihtiyaç halinde vali onayıyla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Bekçilerin görev saatleri esas olarak geceyi kapsayacak ancak olağanüstü durumlarda gündüz de görev verilebilecek. Yeni düzenlemeyle silah kullanımı sınırlandırılarak tabancaların yalnızca tehlike anında kullanılması şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatleri, görev esasları ve yetkileri yeniden düzenlendi. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAAT

Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri durumlarda bu süre vali onayıyla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Fazla çalışma sürelerinin ise daha sonra personelin dinlenme süresine ekleneceği belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ESNEKLİK

Bekçilerin günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör olayları, toplumsal olaylar, doğal afetler ve benzeri durumlarda Bakan onayıyla bu saatler dışında da görev yapılabilecek.

SİLAH KULLANIMINA SINIRLAMA

Yönetmelikte silah kullanımına ilişkin kurallar da netleştirildi. Buna göre bekçiler görev sırasında tabancalarını kılıfında taşıyacak ve yalnızca tehlikeli durumlarda kullanabilecek.

DEVİRİYE USULLERİ BELİRLENDİ

Bekçi devriyelerinin en az iki kişiden oluşacağı, kıdemli personelin amir sıfatıyla sağda yürüyeceği ifade edildi. Suçun önlenmesi amacıyla zaman zaman düdük çalınabileceği, araçlı devriyelerin ise genel kolluk nezaretinde yapılacağı belirtildi.

ARAMA YETKİSİ SINIRLI TUTULDU

Yeni düzenlemeyle bekçilerin arama yetkisi de sınırlandırıldı. Şüphe durumunda kişiler üzerinde yalnızca el ile dıştan yoklama yapılabilecek, araçların ise sadece dışarıdan görünen kısımları kontrol edilebilecek. Bekçiler, üst ve araç araması yapamayacak.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    polis jandarma varken bekçi ve guvenlikler gereksiz devlet bosuna para veriyor bunlara 14 2 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Polis gibi oldular, esnek çalışma saatleri, istedikleri zaman bir telefon ile iştirahitli olsan bile göreve çağrılabilirsin.Ek görev olsun fazla çalışma saatleri olsun görev tabiki yapılacak,peki karşılığında ek görev ücreti, fazla çalışma mesai ücreti varmı, orayı karıştırma " Vatan millet Sakarya" devam. 6 2 Yanıtla
  • SELO SELO:
    bekçilik 2017 veya 2018 de yeniden aktif hale geldi bir veya iki ay gördük sonra kayboldular nerede görev yaparlar geceleri nerede yatarlar bilmiyorum 8 0 Yanıtla
  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    haftada 2gun iş 5gün tatil. ne güzel valla.. boşuna masraf yapılıyor. emniyet sayısını arttırıp daha insani vardiyalarla polisler çalıştırılma daha makbule geçer 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:55:26. #7.12#
SON DAKİKA: Bekçilerin yetkileri değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.