Bekir Akgüneş'in Gazetecilik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Bekir Akgüneş'in Gazetecilik Hayali Gerçekleşti

Bekir Akgüneş\'in Gazetecilik Hayali Gerçekleşti
04.07.2026 11:09
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Kayseri'de güvenlik personeli Bekir Akgüneş, çocukluk hayali gazetecilikten mezun oldu.

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tramvay durağında güvenlik personeli olan Bekir Akgüneş (34), kampüsteki öğrencilerden etkilenerek kazandığı ve çocukluk hayali olan gazetecilik bölümünden mezun olmanın gururunu yaşıyor.

ERÜ tramvay durağında güvenlik personeli olarak görev yapan Bekir Akgüneş, kampüsteki öğrencilerden etkilenerek çocukluk hayali olan gazetecilik bölümünü okumaya karar verdi. Akgüneş, 2022 yılında üniversite sınavına girip, ilk tercihini ERÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü yazdı ve 4 yıllık eğitimini başarı ile tamamlayarak bu yıl mezun oldu.

Bekir Akgüneş, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Şu an ise Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmanın çok büyük gururunu yaşıyorum. Bu üniversitede aldığım eğitim sadece gazeteciliği değil tarafsızlığı, sorgulamayı ve topluma karşı sorumluğu da öğretti. Mezun olmak çok büyük bir duyguydu. Anlatırken kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİM AKADEMİSYEN OLMAK'

Akgüneş, "Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının üniversite okumasını ve o ortamı görmesini ve akademinin ışığında ilerlemesini herkese tavsiye ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve fendir' sözü benim en büyük rehberimdir. Bundan sonraki hedefim akademisyen olarak bilim üretmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ilerleyen genç gazeteciler yetiştirmek ve ülkeme katkı sunmaktır. Bunu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve aklının ışığında ilerlemektir" dedi.

Kaynak: DHA

Çocukluk, Kayseri, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekir Akgüneş'in Gazetecilik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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