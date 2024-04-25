Belarus Cumhurbaşkanı, askeri kabiliyetleri geliştirecek

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MİNSK, 25 Nisan (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin artan tehditler karşısında askeri kabiliyetlerini geliştireceğini söyledi.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, Belarus lideri Çarşamba günü Belarus Halk Meclisi'nin bir oturumunda yaptığı konuşmada, "Tehditler artmaya devam ederken, Belarus aynı oranda önlemler alacak ve muharebe gücünü artıracak" dedi.

Batı'nın Belarus'u savaşa sürüklemeye çalıştığını ve kışkırttığını belirten Lukaşenko, Batılı devletleri "Belarus'u asimetrik önlemler almaya itmemeleri" yönünde uyardı.