Belarus, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne resmi olarak katıldı

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MOSKOVA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlarken, Belarus resmi olarak örgüte katıldı.

Zirve, Belarus'un üyeliğine ilişkin tüm belgelerin imzalandığı resmi bir törenle başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Sayın devlet başkanları, Belarus Cumhuriyeti'nin Shanghai İşbirliği Örgütü'ne tam üye olması kararlaştırılmıştır" duyurusunu yaparak, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

Lukaşenko ise örgütün nüfuzunu artırıp müttefik ve destekçi çevresini genişletmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Astana'da gerçekleştirilmekte olan zirveye Çin, Rusya, Kazakistan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Türkmenistan'ın yanı sıra Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ile örgütün Bölgesel Terörle Mücadele Birimi İcra Direktörü de katılıyor.