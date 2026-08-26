Belarus'ta Hava Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Belarus'ta Hava Tatbikatı Başladı

Belarus\'ta Hava Tatbikatı Başladı
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Belarus, hava savunma tatbikatlarına başladı; hedef düşman saldırılarına karşı hazırlık.

MİNSK, 26 Ağustos (Xinhua) -- Belarus hava ve hava savunma birlikleri operasyonel-taktik tatbikatlar düzenliyor.

Belarus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 25 Ağustos'ta başlayıp 10 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikatlar, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Mikhail Matrosov gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, tatbikatların ilk aşamasında askeri birliklerin koruma altındaki tesisleri ve personeli düşman hava saldırılarına karşı korumak için hava savunma güvenliği sağlamaya, uçaksavar füze birliklerinin ise manevra tatbikatları gerçekleştirmeye odaklanacağını bildirdi.

Tatbikatların ikinci aşaması ise Rusya'daki Aşuluk eğitim sahasında gerçekleştirilecek. Bu aşamada, havacılık ve uçaksavar füze birliklerinin katılımıyla gerçek mühimmatlı atış eğitimleri düzenlenecek.

Tatbikatlar süresince, modern koşullarda muharebe operasyonları yürütme gereklilikleri doğrultusunda birliklerin konuşlandırılmasına yönelik yeni yöntem ve teknikler uygulanacak. Tatbikatların, komutanlar ile askeri personelin düşman hava saldırılarını püskürtme operasyonlarında birlikleri yönetme kabiliyetini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Ağustos, Belarus, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus'ta Hava Tatbikatı Başladı - Son Dakika

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