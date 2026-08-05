Belçika Acemi Sürücülere Yasak Getirebilir

Belçika federal hükümetinin, acemi sürücülerin yüksek performanslı arabalara erişimini yasaklamayı değerlendirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke, acemi sürücülerin güçlü araçlara erişimi konusunda tartışma başlatmanın meşru olduğunu söyledi.

Crucke, böyle bir önlemin olası sonuçlarını değerlendirmek için analiz yapılacağını belirterek, hedeflerinin yol güvenliğini artırmak olduğunu kaydetti.

Trafik güvenliği alanında uzmanlaşan Vias Enstitüsünden yapılan açıklamada, 2025'te 25 yaşın altındaki 4 bin 600'den fazla sürücünün trafik kazalarına karıştığına işaret edilerek enstitünün genç sürücülerin yüksek performanslı araçların direksiyonuna geçmelerini önlemek için "en uygun yaklaşımı" analiz edeceği aktarıldı.

Fransız Parlamentosu, temmuz sonunda yeni ehliyet alan kişilerin 3 yıl boyunca yüksek performanslı araçları sürmesini engellemeyi öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

İtalya'da da yeni sürücülerin yüksek performanslı araçları kullanması mevcut yasalarla sınırlandırılıyor.